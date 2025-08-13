Állatkínzás Zalában: csak műtéttel lehetett kiszedni a láncot a kutya nyakából (sokkoló fotó)

Mivel a kutyát folyamatosan a 3 méter hosszú, fémből készült lánccal megkötve tartotta, a lánc szemei belenőttek az állat nyakán a bőrbe.

Műtéttel kellett eltávolítani a kutya nyakába belenőtt láncot. A nagykanizsai vádlott állatkínzásért felel.

Forrás: Zala Vármegyei Főügyészség

A láncot az állatorvos csak sebészi beavatkozással tudta eltávolítani a kutya bőréből. A vádlott bánásmódja az állatnak különös szenvedést okozott.

A vádlott nem csak láncon tartotta kutyáját, de nem is etette, itatta megfelelően.

Forrás: Zala Vármegyei Főügyészség

A férfivel szemben a Nagykanizsai Járási Ügyészség állatkínzás bűntette miatt emelt vádat, ismertette dr. Németh Eszter, a főügyészség helyettes sajtószóvivője.