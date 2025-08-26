Zéró tolerancia
1 órája
Mennyi alkoholmentes sör kell ahhoz, hogy jelezzen a szonda? Jobb, ha erre figyelsz!
Az alkoholmentes sör is "működésbe hozhatja" a szondát. Somogyi testvérportálunk a mesterséges intelligenciát hívta segítségül, hogy kiderítse: hány korsó "zéró bír" okozhat bajt.
Van olyan eset, amikor az alkoholmentes sört is jelzi a szonda
Fotó: Fehér Gábor
Nos, ebből ihatunk rendesen. Egy 80 kilós férfi esetében 14 darab félliteres sör, egy 60 kilós nőnél pedig 9 doboz kell a határérték eléréséhez. Arra persze érdemes figyelni, hogy amennyiben közvetlenül ivás után fújunk a szondába, az kimutathatja az alkoholt akkor is, ha a szervezetünkben egyáltalán nincs belőle.
Részletek a sonline.hu-n olvashatók.
