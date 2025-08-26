augusztus 26., kedd

Izsó névnap

17°
+25
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zéró tolerancia

1 órája

Mennyi alkoholmentes sör kell ahhoz, hogy jelezzen a szonda? Jobb, ha erre figyelsz!

Címkék#alkohol#szonda#sör

Az alkoholmentes sör is "működésbe hozhatja" a szondát. Somogyi testvérportálunk a mesterséges intelligenciát hívta segítségül, hogy kiderítse: hány korsó "zéró bír" okozhat bajt.

Zaol.hu
Mennyi alkoholmentes sör kell ahhoz, hogy jelezzen a szonda? Jobb, ha erre figyelsz!

Van olyan eset, amikor az alkoholmentes sört is jelzi a szonda

Fotó: Fehér Gábor

Nos, ebből ihatunk rendesen. Egy 80 kilós férfi esetében 14 darab félliteres sör, egy 60 kilós nőnél pedig 9 doboz kell a határérték eléréséhez.  Arra persze érdemes figyelni, hogy amennyiben közvetlenül ivás után fújunk a szondába, az kimutathatja az alkoholt akkor is, ha a szervezetünkben egyáltalán nincs belőle.

Részletek a sonline.hu-n olvashatók.


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu