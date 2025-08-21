augusztus 21., csütörtök

Munkában a tűzoltók

1 órája

Két hektárnyi terület égett Dél-Zalában – gyorsan megfékezték a lángokat

Mintegy két hektáron égett a száraz fű szerda délután Sandon, a Szentpáli kapu utca közelében.

Gyuricza Ferenc

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatója szerint a lángokat a nagykanizsai hivatásos és a miháldi önkéntes tűzoltók vízsugárral, valamint kéziszerszámok segítségével oltották el. 

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
