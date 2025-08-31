augusztus 31., vasárnap

Tűzoltó beavatkozások

42 perce

A szombati esős időben megszaporodtak a balesetek Zalában is

Címkék#autópálya#áramtalanít#személyautó

Szombaton az esti órákban két baleset is történt Zalában. Lesodródott az útról egy személyautó a 7536-os úton, Becsehely térségében, a 3-as kilométerszelvény közelében. A jármű mintegy három méteres rézsű alján állt meg. A sofőr ki tudott szállni, könnyű sérüléseket szenvedett. A zalakarosi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót és biztosították a helyszínt, amelyet a rendőrségnek adtak át.

A másik eset 22 óra után történt. Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M7-es autópálya 205-ös kilométerszelvényénél, Nagyrécse térségében. A nagykanizsai hivatásos tűzoltók a sérült járművet áramtalanították, majd a rendőrségi helyszínelést követően levontatták a leállósávba - tájékoztatott a katasztrófavédelem

 

