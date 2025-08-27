augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Árokba csapódott

1 órája

A sofőr figyelmetlensége okozott balesetet az M7-es zalai szakaszán

Címkék#baleset#m7#autópálya#Rigyác

Korosa Titanilla

Szerdán még reggel 8 óra előtt történt baleset a zalai sztrádán. Lesodródott az M7-es autópályáról és egy vízelvezető árokba csapódott egy személygépkocsi Rigyác térségében. A nagykanizsai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, amelyben ketten utaztak - tájékoztatott a katasztrófavédelem.

Az esetről Czendrei Péter, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense is tájékoztatást adott. Eszerint egy Honda típusú személygépkocsi tartott Budapest felől Letenye irányába az M7-es autópályán, ahol Rigyác térségében terelés volt. Az autót egy 24 éves fiatalember vezette, aki figyelmetlensége miatt elsodort egy jelzőbóját az úton, visszarántotta a kormányt és belecsapódott az árokba. A járműben egy 24 év körüli lány is utazott, a balesetben a fiatalok nem sérültek meg.

 

