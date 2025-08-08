augusztus 8., péntek

Tragédia a Dunántúlon

21 perce

A postán halt meg a csecsemő, egy nőt előállítottak

Fordulat történt a pettendi csecsemőhalál ügyében, a rendőri intézkedésről testvérportálunk számolt be.

Zaol.hu
A postán halt meg a csecsemő, egy nőt előállítottak

Forrás: bama.hu

Fotó: Bencsik Adam/MW/illusztráció

A BAMA információi szerint nagy erőkkel vonult ki a rendőrség kedden a Baranya vármegyei Pettendre. A helyszínen előállítottak egy fiatal nőt. A lap egyik olvasója által a szerkesztőségbe eljuttatott levél szerint az eset ahhoz az év elején történt tragikus postai csecsemőhalálhoz köthető, melyről korábban a zaol is beszámolt, s amelyet a történtek után közigazgatási hatósági eljárás keretében kezdtek vizsgálni.

Kollégáink a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz fordultak a történtek kapcsán. Válaszukat a bama.hu cikkében olvashatják.

 

