A postán halt meg a csecsemő, egy nőt előállítottak

A BAMA információi szerint nagy erőkkel vonult ki a rendőrség kedden a Baranya vármegyei Pettendre. A helyszínen előállítottak egy fiatal nőt. A lap egyik olvasója által a szerkesztőségbe eljuttatott levél szerint az eset ahhoz az év elején történt tragikus postai csecsemőhalálhoz köthető, melyről korábban a zaol is beszámolt, s amelyet a történtek után közigazgatási hatósági eljárás keretében kezdtek vizsgálni.

Kollégáink a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz fordultak a történtek kapcsán. Válaszukat a bama.hu cikkében olvashatják.