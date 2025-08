Elrendelték a vérfürdőt rendezett 13 éves késelő letartóztatását, javítóintézetbe szállítják

A 47, illetve 68 éves áldozatokat életben találták, ám életveszélyes nyaki, szúrt sérülésekkel szállították kórházba. A késelés híre gyorsan terjedt, a faluban hétfőn már sokan hallottak a tragédiáról. A ház, ahol a megdöbbentő eset történt, rendezett, takaros kertben áll. A szörnyűséget elkövető 13 éves kamasz jól szituált családból származott, ráadásul az iskolában is jól teljesített.

A kisalföld.hu ellátogatott Gönyűre, a részletekről itt olvashat.

Az üggyel a borsonline is foglalkozik, úgy tudják, hogy Kristóf két kést használt, ezekkel hatszor-hétszer vághatta, illetve szúrhatta meg szerettei nyakát. Arról is beszámolnak, hogy a kiskamasz vélhetően nem a pillanat heve alatt, hanem kitervelten cselekedett: szándékát titkos üzenetváltásokban, chaten is megtárgyalta valakivel.