Potyára rohannak a tűzoltók, ez bizony nagy baj! Itt vannak a miértek

Az automatikus tűzjelzések túlnyomó többsége – mintegy 99 százalék – vaklármának bizonyul, amelyek megfelelően megtervezett, kiépített és karbantartott tűzjelző rendszerek alkalmazásával elkerülhetők lennének - írja tájékoztatójában a katasztrófavédelem. A téves riasztások a veszélyhelyzetekkel szembeni éberséget is csökkentik.

Vonulnak a tűzoltók, de az automatikus tűzjelzés gyakran vaklárma, téves riasztás

Fotó: Brian A Jackson / Forrás: Illusztráció / Shutterstock

A téves jelzések pluszmunkát adnak

A közleményben kitérnek arra, hogy a tűzjelző rendszerek indokolatlan működésbe lépése erőforrásokat von el más, valós beavatkozást igénylő káresetektől. Ráadásul gazdasági kár is történhet: leállhat a termelés, működésbe léphet az automatikus oltórendszer, ami vízkárt is okozhat, és akár megindulhat egy teljes kiürítési folyamat is.

Már a valós veszélyre sem figyelnek

Az egyik legnagyobb probléma - írják -, hogy a gyakori téves jelzések csökkentik az épület használóinak vészhelyzetekkel szembeni éberségét. Az emberek idővel érzéketlenné válnak a tűzjelzőkre: megszokják a hangot, és valódi vészhelyzetben sem reagálnak elég gyorsan. A gondatlanságból eredő téves riasztások miatti vonulások költségeit a katasztrófavédelem az üzemeltetőre hárítja.

A téves riasztások oka többnyire nem műszaki probléma

Felhívják a figyelmet arra is, hogy a tűzátjelző rendszerek alkotóelemei szigorú műszaki követelményeknek felelnek meg, csak bevizsgálás után kerülhetnek forgalomba. A téves riasztások döntően nem a berendezések hibájából, hanem emberi mulasztásból fakadnak. A leggyakoribb okok az alábbiak:

Elmaradt karbantartás vagy felülvizsgálat. A tűzjelző berendezések működését por vagy más szennyeződés is befolyásolhatja.

Füst vagy gőz megjelenése érzékelővel védett helyen. Sütés, főzés, dohányzás, technológiai gőzök, füstgépek, vagy egy helyiség funkciójának megváltozása is téves jelzést válthat ki.

Karbantartási, felújítási munkák. Csiszolás, hegesztés vagy más porral, hővel járó tevékenység téves jelzést okozhat.

Takarítás. A por lerakódása, majd felkavarása, vagy a takarítás közbeni porfelverés tévesztő jelzést adhat.

Kézi jelzésadó működtetése.

Külső behatások. Páralecsapódás, csőszivárgás, rovarok vagy rágcsálók is zavarhatják a rendszert.

A téves riasztások megelőzése közös érdek. A tűzjelző rendszer csak akkor működik megbízhatóan, ha minden eleme szakszerűen be van építve, rendszeresen karbantartják, és a használat során az előírásoknak megfelelően kezelik. A gondatlan üzemeltetés nemcsak felesleges tűzoltói beavatkozásokat eredményezhet, hanem veszélyeztetheti a valós tűzeseteknél szükséges gyors és hatékony reagálást is.