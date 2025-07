Megtalálták a korábban eltűnt idős nő holttestét

Mint arról nemrégiben írtunk, az idős nő családja Facebook-posztban számolt be a halálhírről. Most megérkezett a rendőrség válasza is. A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője, Sznpoek Veronika rendőr őrnagy elmondta: július 17-én csütörtökön 18 óra körül Nagykanizsán, a Bagolai soron megtalálták az eltűntként keresett idős asszony holttestét. A Nagykanizsai Rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja a haláleset körülményeit. Idegenkezűség gyanúja nem merült fel. Az üggyel kapcsolatban további információt kegyeleti okokból nem adnak.