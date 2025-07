Ezt egy polgármester megteheti? Elképesztő, hogy a gyanú szerint mit művelt a dunántúli település vezetője

A bama.hu cikke szerint a baranyai kistelepülés egyik telkének - egyébként külföldön dolgozó - tulajdonosa azt állítja, a vele "nem felhőtlen" viszonyban lévő polgármester törte be a területen tárolt autók ablakait, és az ügyben polgárőrök is érintettek. A sértett elmondása szerint egy általa kihelyezett vadkamera rögzítette a történéseket. A község Facebook-oldalán többen jelezték: a polgármestert vélik felfedezni a közzétett felvételen. Ugyanitt posztolt a polgármester is, aki - bár azt nem írta le, miért -, elnézést kért "meggondolatlan cselekedetéért".

