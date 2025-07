Lopás, csalás – 19 éves zalai is van a körözött személyek listáján

A körözött személyek közül most néhány olyan embert mutatunk be, akit hónapok vagy évek óta nem találnak. Néhányakat a police.hu portálon keresztül kizárólag fényképekkel keresnek, míg másokról személyleírást is megadnak. A lehetséges elkövetők közül több veszélyes is lehet. Ezért a hatóság arra kér mindenkit, aki felismeri a képeken látható személyeket, hívja a területileg illetékes rendőrséget, vagy a 112-es segélyhívó telefonszámot. Az előző írásunkban említettük, hogy a legfiatalabb, jelenleg is körözött személy egy 19 éves férfi. Most őt is bemutatjuk olvasóinknak.

A körözött személyeket a rendőrség szeretné minél előbb megtalálni

Fotó: archív/Szakony Attila

Körözött személyek: a legfiatalabb

Lehetséges bűnelkövető a 19 éves Orsós László, akit a büntetés-végrehajtási bíró elfogatóparancsa alapján keresnek lopás bűntette miatt. A körözést március 20-án a Fővárosi Törvényszék büntetés-végrehajtási csoportja rendelte el, viszont a körözési eljárást lefolytató szerv a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság. Ha valaki felismeri a fiatalembert, akkor tárcsázza a +36-92-311-510-es telefonszámot.

A legfiatalabb zalaegerszegi születésű lehetséges elkövető, Orsós László

Fotó: police.hu

Zalaegerszegi, de a győri rendőrök keresik

Elfogatóparancs van érvényben a 43 éves Oláh Gábor ellen június 17-e óta. A feltételezett tettesnek új pszichoaktív anyaggal való visszaélés miatt kellene felelnie. Ha látta valaki a férfit, akkor értesítse a Győri Rendőrkapitányságot a +36-96-520-000-ás telefonszámon.

Oláh Gábort szintén nem találják a rendőrök

Fotó: police.hu

Lassan két éve nincs meg

Ugyancsak elfogatóparancs van érvényben az 52 éves Mester Imre ellen. A lehetséges elkövetőt lopás miatt keresik a rendőrök már 2023. december 20-a óta. A férfiről nincs részletes személyleírás, csak egy képet tettek közzé. Aki felismeri, a Monori Rendőrkapitányságot értesítse a +36-29-410-367-es telefonszámon.

Mester Imre már két éve szökésben van

Fotó: police.hu

Két lehetséges elkövetőről van személyleírás is

A büntetés-végrehajtási bíró európai elfogatóparancsa alapján szeretné kézre keríteni a rendőrség Oláh Rolandot. A 46 éves férfit csalás feltételezett bűntette alapján ez év április 2-a óta keresi a rendőrség. Ha bárki látta a férfit, akkor Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság elérhetőségein értesítse a hatóságot. A férfiről személyleírást is kiadtak.