5 feltételezett bűnöző, akiket nagy erőkkel keres a rendőrség – most bemutatjuk a fényképüket

A körözött személyek mindegyike, vagyis országosan több mint 10 (!) ezer ember található a police.hu oldalán. Viszont a keresés szűkítésével gyorsan kiderül, kik a zalaegerszegiek. Mi is így tettünk és megdöbbentő eredményt találtunk. A zalaegerszegi születésűek közül mintegy 53 személy ellen van jelenleg érvényben lévő elfogatóparancs, akik közül 7 nő. Bár néhány ember fényképe többször is szerepel az adatbázisban, hiszen valószínűleg őket többször is meggyanúsították. Arra is lehet szűkíteni a keresést, hogy milyen típusú bűncselekményt követhettek el. Ez alapján megállapítható, hogy emberölés bűntette miatt egyetlen zalaegerszegi születésű embert sem köröznek. Sőt a születési dátumra is lehet keresni, ez alapján a legfiatalabb elkövető egy 19 éves férfi.

A körözött személyek közül Horváth Anitát is szeretnék megtalálni a rendőrök

Fotó: police.hu

Körözött személy: az elmúlt időszakban tűntek el

De akkor lássuk a részleteket. Ezúttal azokat a lehetséges elkövetőket gyűjtöttük ki, akik viszonylag frissen kerültek fel a listára, vagyis az elmúlt napok, hetek és hónapok óta körözi őket a rendőrség. Aki látta bármelyikőjüket, hívja a 112-es segélyhívót.

Kábítószer-kereskedelem

Az első lehetséges elkövető egy nő, a 45 éves Horváth Anita, aki ellen július 10-e óta van elfogatóparancs kábítószer-kereskedelem miatt. Őt a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság körözi, aki látta, hívja a +36-92-311-510-es telefonszámot.

A büntetés-végrehajtási bíró elfogatóparancsa alapján körözik július 8-a óta a 38 éves Richter Pétert. A férfit szexuális erőszak miatt keresik. Aki felismerte, hívja a Nagykanizsai Rendőrkapitányságot a +36-93-312-190-es számon.

Richter Pétert szexuális erőszak bűntettének gyanúja miatt körözi a rendőrség

Fotó: police.hu

Elfogatóparancs van érvényben az 51 éves Egerszegi Alex ellen, akit július 3-a óta köröz a rendőrség közokirat-hamisítás bűntette miatt. Ha valaki látta, akkor értesítse a a Zalaegerszegi Rendőrkapitányságot a +36-92-311-510-es telefonszámon.

Egerszegi Alex szintén szerepel az adatbázisban

Fotó: police.hu

A bíróság európai elfogatóparancsa alapján május 28-a óta körözik a 43 éves Csik Imrét. A férfit jármű önkényes elvétele bűncselekmény miatt szeretnék letartóztatni a rendőrök. A körözést a Tapolcai Járásbíróság rendelte el, viszont a körözési eljárást lefolytató szerv a Lenti Rendőrkapitányság. Így, ha valaki felismerné a férfit, akkor utóbbi rendőrséget is értesítheti a +36-92-551-891-es telefonszámon.