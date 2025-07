Konyhai tűzesetek 1 órája

Túlfőtt az étel és a konyha is odalett? Így előzhető meg a baj

Nem is gondolnánk milyen könnyen megvan a baj. A kigyulladt étel is okozhat nagy problémát, akár a ház is leéghet.

Kigyulladt étel miatt riasztani a tűzoltókat talán hangzik, pedig gyakrabban fordul elő, mint gondolnánk. A tűzoltók szinte minden hónapban riasztást kapnak olyan lakásokhoz, ahonnan füst szivárog ki. Legutóbb július 18-án Zalaegerszegen, előtte július 8-án Nagykanizsán gyulladt ki a felügyelet nélkül hagyott étel, percek alatt elárasztva füsttel a társasházi lépcsőházat - adott ki tájékoztatást a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A tűzön felejtett, kigyulladt étel nagyobb gondot is okozhat

Forrás: Illusztráció / Shutterstock A tűzhelyen, sütőben vagy bármilyen melegítőeszközön magára hagyott étel néhány pillanat alatt lángra kaphat. Ekkor már nem főzésről, hanem tűzoltásról van szó. Szerencsére pár egyszerű szabály betartásával a kockázat és a lakástűz szinte teljesen kiküszöbölhető. Így előzhető meg a konyhai tűzeset A tűzoltók tanácsai az ilyen tűzesetek megelőzésére: Használjon hangos időzítőt (telefon, konyhai csengő), hogy figyelmeztesse, mikor kész az étel.

Soha ne hagyja magára a sütőt, tűzhelyet vagy bármilyen melegítőeszközt! Ha ki kell mennie a konyhából, zárja el a hőforrást, vagy kérjen meg valakit, hogy figyeljen helyette.

Tartsa távol a gyúlékony tárgyakat (konyharuhát, papírtörlőt, műanyagot) a hőforrásoktól.

Tisztítsa rendszeresen a tűzhelyet, sütőt, páraelszívó szűrőjét – a zsíros lerakódások könnyen meggyulladnak.

Szereljen fel füstérzékelőt, havonta ellenőrizze az elem működését és rendszeresen tesztelje a készüléket. Kigyulladt étel, lángra kapott az olaj Ha már a tűzön hagyott étel lángra kapott, az alábbiakat kövesse: Azonnal zárja el a hőforrást, vagy vegye le az edényt a meleg felületről.

Fedje le az edényt hőálló fedővel vagy sütőlemezzel – így zárja el az oxigént.

Soha ne öntsön vizet az égő olajra! A víz robbanásszerűen felforr, és szétfröcsköli az égő olajat.

Ha van kéznél tűzoltó készülék vagy tűzoltó takaró, használja a gyártói utasítások szerint. Ha már megtörtént a baj Ha nem sikerült a gyors és biztonságos tűzoltás saját hatáskörben, akkor a katasztrófavédelem azt tanácsolja, hogy azonnal hívja a 112-t, jelezze, hogy lakástűz van. Mondja el, mi történt, van-e életveszély, és adja meg a pontos címet! Hagyja el a helyiséget, csukja be maga mögött az ajtót, hogy a lángok és a füst ne terjedjenek tovább.

Az élet a legfontosabb – ha szükséges, hagyja el a lakást is, és várja a tűzoltókat biztonságos helyen.



