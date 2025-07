Megbuktak a droggal: Szepetnek és Bezeréd is a térképre került, de nem úgy, ahogy szerették volna

A kábítószerfogás kapcsán a police.hu oldalon azt írták, hogy két újabb drogdílert vettek őrizetbe a nyomozók, egy 37 éves szepetneki férfit a lakóhelyén, egy 46 éves iharosi lakost pedig éppen ebből a házból távozva fogtak el az egyenruhások. A kutatás során több mint 2 kilogramm droggyanús anyagot, vélhetően marihuánát, valamint kisebb mennyiségben kokaint is találtak. Az anyag lefoglalásával a nyomozók csaknem 6000 adag kábítószer forgalomba kerülését akadályozták meg, melynek feketepiaci értéke a 20 millió forintot is meghaladja. A bűnös vagyon elvonása érdekében a rendőrök több mint 150 ezer forintot, 500 eurót és egy többmilliós személyautót is lefoglaltak.

Kábítószer, ha árulod, ha fogyasztod, börtön lesz a vége. Ezen a zalai helyszínen 40 000 adag kábítószer forgalomba helyezését akadályozták meg a Delta Program keretében a rendőrök.

Forrás: police.hu

Alighogy elindult a DELTA Program márciusban, mindjárt a hónap elején a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság nyomozói három főt tartóztattak le. A 60 éves gétyei férfi az előre bekevert és kiporciózott kábítószert egy 25 éves tapolcai nőtől szerezte be, majd továbbértékesítette többek között az 57 éves szentpéterúri gyanúsítottnak. A két férfi saját lakásában, vagy egy előre megbeszélt helyen adta át a drogot a vásárlóknak. A lefoglalt kábítószer feketepiaci értéke megközelítőleg 15 millió forint. Ezzel az akcióval a rendőrök nagyjából 40 000 adag kábítószer forgalomba kerülését akadályozták meg. A rendőrök több mint 9 millió forintot, 4555 eurót, valamint az árusításhoz szükséges eszközöket foglaltak le. Ezen felül 12 vásárlót is azonosítottak, velük szemben kábítószer birtoklása miatt indult eljárás.

Óriási drogfogás Bezeréden. Két férfi kannabiszt termesztett. A zalaegerszegi rendőrök nagyjából 354 000 adag kábítószer árusítását akadályozták meg.

A legnagyobb drogfogás: 354 000 adag Bezeréden

A Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentése alapján még 2024-ben rendelt el nyomozást a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság kábítószer birtoklása vétség miatt. A széles körű adatgyűjtés eredményeként, összehangolt akció során a közterületi támogató alosztály segítségével csaptak le az egyenruhások a két bezerédi férfira. Kutatást tartottak az ingatlanokban,

ahol 369 tő kannabiszt,

4,5 kilogramm marihuánát,

3,5 millió forintot és valutát,

egy távcsöves számszeríjat, valamint a kábítószer termesztéséhez és árusításához szükséges eszközöket találtak és foglaltak le. A forgalomból kivont marihuána feketepiaci értéke megközelítőleg 15 millió forint. A növények termésének leszüretelése után az elkövetők legalább 350 kilogramm marihuánát adhattak volna el több mint 500 millió forintért. Ezzel az akcióval a zalaegerszegi rendőrök nagyjából 354 000 adag kábítószer árusítását akadályozták meg.