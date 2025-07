Rosszul ülsz az autóban? Egy balesetnél az életed múlhat rajta (videó)

Mindegyikünk másképpen ül az autóban, hiszen sem magasságunk, sem alakunk nem egyforma. Két testpozíció azonban szélsőségesnek nevezhető. Vannak, akik előredőlnek, szinte kapaszkodnak a kormányba, míg mások félig fekvő helyzetben vezetnek. Tegyük hozzá, az előbbi a nőkre, az utóbbi a férfiakra jellemző. A helytelen üléspozíció súlyosbítja a balesetek következményeit, sőt, előidézi azokat. Lássuk akkor, mi a helyes üléspozíció.

Helyes üléspozíció. Ezt ne! A megfelelő pozíció a majdnem függőleges ülés.

Forrás: autonavigator.hu

Helyes üléspozíció a majdnem függőleges testhelyzet

A Magyar Rendőrség videójában azt ajánlja, hogy a fejtámlát úgy állítsuk be, hogy a fejünk és tető között legyen legalább egy ökölnyi hely. Lényeges, hogy a fejtető és a támla felső síkja nagyjából egy magasságba essen. Az üléstámlát megközelítőleg függőlegesbe kell állítani, mert így látjuk legjobban a forgalmat. Azért fontos, hogy a csípő teljesen a háttámlához simuljon, mert a biztonsági öv csak így tartja jól a testet. Az ülés távolságát úgy kell beállítani, hogy a pedálokat kényelmesen elérjük. A pedálok kinyomásánál soha nem lehet kinyújtva a láb, mert így nem tudunk teljes erővel a fékre lépni.

A szabályos kormányfogás 9 óra és 3 óra

A kormánytávolság esetében is arra kell ügyelni, hogy karunk hajlított helyzetben, illetve a kormány alatt legyen. A rendőrség kisfilmjéből az is kiderül, hogy a szabályos kormányfogás 9 óra és 3 óra. Ezek szerint nem 10 óra 10 perc, ahogy sokunknak oktatták. Ha mindent eligazítottuk, kapcsoljuk be a biztonsági övet, és nem lesz baj.Ha előttünk más vezette gépkocsinkat, vagy más autóját vezetjük, első tevékenységünk mindig az ülés beállítása legyen. Érdemes időnként ezt megtenni, mert egy rosszul beállított autóülés nemcsak gerincproblémát, hanem súlyos sérülésekkel járó balesetet is okozhat, mert nem tudunk jól és időben reagálni.