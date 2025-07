Felhőszakadás, jégeső, hatalmas széllökések jönnek, már késő délutántól!

Szombaton a Dunántúl nyugati és északnyugati felében, így Zala vármegyében is várhatók a zivatarok az első órákban, de a nap második felében az ország nagy részén kialakulhatnak intenzív, helyenként heves zivatarok is. Az erősebb cellákhoz akár 90–100 km/h-s, sőt helyenként 110 km/h feletti széllökések, nagyobb méretű jég (akár 4–5 cm) és felhőszakadás is társulhat. Az esti, éjszakai órákban sem csillapodik feltétlenül az aktivitás. Vasárnap a zivatarok súlypontja keletebbre helyeződik, közölte a katasztrófavédelmi szervezet, amely kéri: mindenki fokozottan ügyeljen saját és környezete biztonságára, értékeire.

Töltsük le az ingyenes VÉSZ alkalmazást!

Ha leszakadt villanyvezetéket vagy más kábelt látunk, ne közelítsük meg, inkább azonnal jelezzük a szolgáltatónak!

Házunk, lakásunk ablakait tartsuk csukva, és figyeljük a szén-monoxid-érzékelőt is, mert a szél visszanyomhatja a füstgázt a kürtőkbe.

Ha nagyon erős a szél, érdemes áramtalanítani az otthonunkat, a fontosabb elektromos berendezéseket (tévé, számítógép, router) kihúzni a konnektorból, mert egy közeli villámcsapás vagy feszültségingadozás könnyen tönkreteheti azokat.

Tartsuk tisztán az árkokat!

A vihar elvonulta után, ha elöntött útszakaszhoz érünk, soha ne próbáljunk meg áthaladni rajta – sem gyalog, sem járművel, mert a víz mélysége, sodrása sokszor megtévesztő, és életveszélyes helyzetbe sodorhat.