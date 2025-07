14 napja veszett nyoma az idős zalai nőnek – azóta mindenki őt keresi

Azóta többször is beszámoltunk a rejtélyes eltűnésről, a 82 éves nőt azóta sem találták meg. A police.hu oldalon továbbr is az eltűnt, ismereten helyen lévő személyek között szerepel Steiner Ferencné. A rendőrség mellett a család is több fronton keresi az idős nőt. A Facebookon közzétett felhívásokon túl Nagykanizsa több pontján és a környező települések temetőinek közelébe, főként buszmegállókba raktak ki plakátokat. Az idős nő egyik hozzátartozója a Facebookon közzétett legutóbbi posztjában arra kérte az embereket, hogy ne zaklassák őket és főképp ne terjesszenek hamis információkat az ügyben.