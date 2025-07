Villanyoszlopnak ütközött, s a helyszínen elhunyt egy quaddal közlekedő 44 éves zalai férfi

Mint mondta, tudomása szerint az eset a város déli részén, a bagolai településrészen történt, s a tragédiát a szerencsétlen körülmények együttes hatása okozta. A balesetről megkérdeztük a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletét. Czendrei Péter alezredes a hírt megerősítette. Mint mondta: a 44 éves helybéli férfi csütörtökön délelőtt 11 órakor közlekedett a Bagoly utcában az általa vezetett quaddal, amellyel egy utánfutót is vontatott. Menet közben a jármű hátsó tengelyének kereke kitört, ettől a quad irányíthatatlanná vált, így a férfi az árokba hajtott vele, ahol egy beton talapzattal rendelkező fa villanyoszlop alsó részének ütközött. Bár a szerencsétlenül járt járművezető minden előírt védőfelszereléssel rendelkezett, így sisakot is használt, illetve nem is hajtott gyorsan, fejsérülései miatt a helyszínen elhunyt. A balesethez a mentők helikoptert is riasztottak, ám így sem tudtak segíteni az áldozaton.