Hétszáz bálából álló rakat gyulladt meg Zalában

Egy hétszáz bálából áll rakat egyik oldala gyulladt meg vasárnap reggel Szentliszlón, a Petőfi Sándor úton – számolt be róla a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata. Tekintettel a nagy mennyiségre, a tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki, a nagykanizsai és letenyei hivatásos egységek mellett a bázakerettyei önkéntes egyesület tagjait is riasztották, ám mire a helyszínre értek, a tulajdonos egy munkagéppel már elválasztotta az égő bálákat a többitől. Az egységek három vízsugárral és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. Az oltást egy Zalaegerszegről érkező vízszállító is segítette.