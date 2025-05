Otthonában szenvedett balesetet, a tűzoltók segítettek rajta

A saját otthonában szenvedett balesetet csütörtök délelőtt egy idős ember Keszthelyen, egy Vaszary Kolos utcai társasházban – számolt be róla a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata. A város hivatásos tűzoltói az egyik szomszéd által biztosított kulccsal bejutottak a lakásba, ahol megtalálták a bajba jutottat. Átadtak a mentőknek, később pedig a mentőautóba is ők segítették be.