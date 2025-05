Tűz keletkezett egy zalaegerszegi melléképületben – frissítve helyszíni fotókkal

A mintegy tizenöt-húsz négyzetméteres, faszerkezetű ingatlanról néhány négyzetméteren a környező területre is átterjedt a tűz, amelyek a város hivatásos tűzoltóit riasztották. A rajok megakadályozták a lángok továbbterjedését, majd eloltották a tüzet, és megkezdték az utómunkálatokat - írja a katasztrófavédelem.

Fotó: Pezzetta Umberto

Helyszíni információink szerint a mintegy tizenöt-húsz négyzetméternyi alapterületű, fából tákolt faépítmény teljes terjedelmében égett, s – mint az a mellékelt fotókon is látható – gyakorlatilag meg is semmisült. Pezzetta Umberto kollégánk az Alsórózsadombi útról tudta megközelíteni a helyszínt, a tűzoltók is ott hatoltak be a területre a kerítés megbontása után. A tűz a melléképületről a környező területre is átterjedt.