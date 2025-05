Leégett egy családi ház a Dunántúlon, négy gyerek és három felnőtt otthona lett oda

Lakhatatlanná vált az a faddi lakóház, amelynek hétfőn délután gyulladt ki a tetőszerkezete. A tűzesethez a paksi hivatásos, a tolnai önkormányzati és a faddi önkéntes tűzoltók vonultak, akik három vízsugár és kéziszerszámok segítségével, valamint a tető megbontásával fékezték meg a lángokat - írja a teol.hu.

Fotó: Denes Martonfai

Az ingatlanban lakó három felnőtt és négy gyermek elhelyezéséről az önkormányzat gondoskodott – tájékoztatott Köves Péter, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

A portál kereste Bordács Józsefet, Fadd polgármesterét, aki elmondta, hogy többen összefogtak a településen a család megsegítésére, illetve az önkormányzat és a faddi roma nemzetiségi önkormányzat is támogatást nyújt ahhoz, hogy a károsultak minél előbb visszaköltözhessenek az otthonukba.

A tűzzel érintett ingatlan befóliázása megtörtént, és a helyszínre rendeltek egy konténert is a törmelék eltakarításához. Ezen felül felvették a kapcsolatot egy áccsal, aki vállalta a tető helyreállítását, és az ehhez szükséges anyagot is megrendelték a család számára. Addig is ideiglenes lakhelyet biztosítanak nekik.

