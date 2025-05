Durván a flaszterhoz csapta a sávot váltó autó, hajszálon múlt a motoros élete a dunántúli autópályán (videó)

Az eset M85-ös autóúton történt még április utolsó napján. A középső sávban érkező autó sofőrje nem nézett a jobb oldali visszapillantó tükörbe, nem győződött meg arról, hogy szabad-e a sáv, és sávváltáskor elsodorta a mellette érkező motorost, írta meg a budapestiautosok.hu. Ezt láthatjuk ezen a megdöbbentő felvételen.

Ebben a balesetben egy fő súlyos sérüléseket szenvedett, de ez az egész könnyen tragédiával is végződhetett volna.

A motorokkal - adottságaik miatt - könnyebben és gyorsabban lehet irányt váltani, mozgásuk dinamikusabb, nehezebben észrevehetőek, ezért is fontos, hogy autósként sávváltáskor is, haladáskor is külön figyeljünk rájuk! A közlekedés Társas-játék, a kölcsönös figyelem elengedhetetlen a biztonságos utazáshoz, írják az MKIF Facebook-oldalán.