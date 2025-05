Ügyészségi tájékoztató 1 órája

Micsoda anya az ilyen? Lopni vitte kilencéves gyermekét!

Nemcsak lopás vétségének kísérlete, hanem kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt is felelnie kell annak a zalaegerszegi nőnek, aki társaival együtt facsemetéket akart ellopni egy faiskolai lerakatból. A nő ugyanis kilencéves fiát is magával vitte, s még arra is rávették, hogy tevőlegesen vegyen részt a lopási kísérletben.

Minderről a Zala Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője, dr. Jánky Judit tájékoztatta hírportálunkat. Mint írta: egy zalaegerszegi férfi és egy nő, valamint utóbbinak kilenc éves fia, továbbá egy harmadik felnőtt személy 2024. március 14-én a késő esti órákban személygépkocsival azért jelent meg a Nekeresdi úton lévő faiskolai lerakatánál, hogy onnan facsemetéket tulajdonítsanak el. A lopáshoz a gyermeket is felhasználták. A gyermek is közreműködött a lopási kísérletben A férfi a gyermekkel együtt bemászott a lerakat drótkerítéssel körbezárt területére, majd onnan 47 darab szőlőoltványt, továbbá hat alma, 15 körte és négy őszibarack facsemetét húztak ki, melyek együttes értéke 225.100 forint. Ezeket a növényeket kiadták a kerítésen keresztül a gyerek édesanyjának és a harmadik társuknak, akik a lopott holmit az autóhoz vitték. A vadkamera jelzést küldött a tulajdonosoknak A lerakat tulajdonosai a területen vadkamerát helyeztek ki, amely a behatolás miatt telefonos jelzést küldött, ezért a sértettek azonnal értesítették a rendőrséget. A kiérkező rendőrjárőr intézkedése nyomán az összekészített növények visszakerültek a tulajdonosokhoz, így a lopási kár megtérült. Mivel az édesanya a bűncselekményt a kiskorú gyermekével együtt követte el, ezzel szülői feladatából eredő kötelezettségeit súlyosan megszegte, és a gyermekkorú helyes irányú fejlődését veszélyeztette.

