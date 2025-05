Véres horror a megyehatár közelében: csákánnyal sújtotta halálra feleségét a csömendi gyilkos

A sonline.hu helyszíni riportot közölt a tragédiáról. Mint írják, a 270 lelket számláló Csömenden nagy az átmenő forgalom és nem ritka a szirénaszó sem a közeli, marcali mentőállomás miatt. Ezért nem volt szokatlan a helyieknek, hogy újra felharsant az éles hang a csendes községben. Ekkor még nem tudhatták a csömendiek, hogy az egyik helyi férfi kétszer fejbe verte feleségét egy csákánnyal, kioltva az asszony életét.

Több mint 20 éve alkottak egy párt, tavaly össze is házasodtak, azonban a rokonok elmondása alapján nem voltak ritkák a veszekedések. A férj ellen néhány hónappal ezelőtt eljárás is indult, amikor is hivatalból tett feljelentést ellene a látleletet vevő orvos.

A pár a tragédia napján is veszekedett, a férfi pedig – úgy tudni – reggel óta ivott. A sonline.hu információi szerint délelőtt még sütöttek-főztek a háznál. Miután hazament a nő anyja, lánya felhívta és azt mondta, hogy lepihen egy kicsit. Miközben kisétált a házból, a férfi rátámadt és megölte. A gyilkos ezt követően elmondta a saját anyjának, hogy mi történt, majd a mentőket is értesítette, sőt, magára hívta a rendőröket is. Azonban mire az egyenruhások a helyszínre értek, elmenekült, ezért hajtóvadászat indult ellene. Végül két biciklis látta meg, amint sírva, magába roskadva ücsörgött egy tuskón egy közeli erdészháznál. A rendőrök elfogták és előállították az elkövetőt.

