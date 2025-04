Kilométerekről látni lehetett a hatalmas füstöt

A kivonulók közt voltak a Bázakerettyei Tűzoltó és Speciális Mentő Egyesület hat tagja is. Az esetről a civil szervezet elnöke, Hajdár László számolt be. Tájékoztatója szerint a lángoló aljnövényzet lakó- és gazdasági épületeket, valamint háziállatokat is veszélyeztetett. Az oltási munkálatokat a talajviszonyok is nehezítették, a lángok ugyanis egy náddal benőtt lápos területet borítottak el.

A tűzoltók kéziszerszámokkal és fecskendőkkel oltották el a tüzet

Forrás: Bázakerettyei Tűzoltó és Speciális Mentő Egyesület

Hivatásos és önkéntes tűzoltók együtt fojtották el a lángokat

- A tüzet kéziszerszámok és sugarak segítségével, a kiérkező hivatásos állománnyal közösen körülhatároltuk, majd lefeketítettük. Szerencsére az állatoknak nem esett bántódása, és az ingatlanokban sem keletkezett kár – részletezte Hajdár László.

A tűzesetről a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság is adott ki tájékoztatót. Mint írták: körülbelül nyolc hektáron égett a nádas Bánokszentgyörgyön, a Hegyalja utca közelében. Mire a nagykanizsai és a letenyei hivatásos, valamint a bázakerettyei önkéntes tűzoltók a helyszínre értek, lánggal égést már csak egy hektárnyi területen tapasztaltak. Az egységek puttonyfecskendőkkel és kéziszerszámokkal fékezték meg a közeli lakóházakat veszélyeztető tüzet.