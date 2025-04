Szörnyű szerda Zalában: három helyen is pusztított a tűz (galériával)

Kigyulladt egy csarnok Nagykanizsán

Tűz ütött ki egy üzemépületben szerda délután, Nagykanizsa külterületén, a 6833-as út mellett. A csarnok teljes terjedelmében égett. A város hivatásos tűzoltói három vízsugárral oltották a lángokat. A helyszínre kiment a rendőrség is. A füstöt látva sokan autóba ültek és a kerítésnél figyelték az eseményeket. Többen jelezték, hogy robbanást is hallottak. Kósi Zsolt, a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője közölte:

– A kiskanizsai cég telephelyén 2000 négyzetméteres szendvicspanelekből álló épület kapott lángra, melyben egy kamion parkolt. Az oltásban a nagykanizsai, a zalakarosi, a letenyei és a pacsai hivatásos tűzoltók oltottak, valamint két vízszállító érkezett Zalaegerszegről és Keszthelyről. A műveleti szolgálat irányította az oltást. A csarnok ajtaját egy munkagéppel megbontották és így jutottak be az épületbe, ahol a kamion oltását kezdték meg. A lánggal égés megszűnt, a rajok az utómunkálatokat végzik, szerencsére a tűzben személyi sérülés nem történt - mondta tegnap délután.