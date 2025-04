Száz éve szentelték fel a csapatzászlót

Lassan 100 éve, 1925. október 11-én vasárnap ünnepelte fennállásának harmincötödik évfordulóját a Szepetki (Pókaszepetki) Önkéntes Tűzoltó Egylet. Ekkor került felszentelésre az egylet új csapatzászlaja is. A zászlót közadakozásból készítették el. Aki hozzá akart járulni a zászló készíttetéséhez, az huszonötezer koronáért jelképesen vásárolt egy zászlószeget, melyre felvésték a nevét. A csapatzászló készítését sokan támogatták. A zászlószegek feliratai alapján kétszáznegyvenkét fő támogatta. Az adakozók között volt teljes létszámmal a Szepetki (Pókaszepetki) Önkéntes Tűzoltó Egylet, de a környező községek tűzoltó egyleteinek: Pókafa, Nemesapáti, Zalaistvánd, Mikosszéplak, Pethőhenye, Dötk, Pakod, Zalabér, Batyk, Zalavég, Nagytilaj, Zalaszentgrót és Zalaegerszeg a nevét is megtaláljuk a zászlószegeken. A felsorolásból hiányzik a kemendollári egylet neve, valószínűleg az ő zászlószegük elveszett az idők során. (A zászlónyélen két szegnek csak a helye van meg.) Vásároltak a szegekből az akkori Zala vármegye tisztikarának tagjai is, de Dr. Roth Nándor veszprémi püspök, Pehm József (Mindszenty József) apátplébános, aki a 20. századi magyar egyháztörténet egyik legjelentősebb alakja volt. A rendezvény védnökei: Kiss Mártonné, született Düh Terézia zászlóanya és Szabó József szepetki plébános volt. A jeles nap reggelén a szepetki tűzoltó egylet zenekara ébresztette a község lakosságát. Utána a helyi tűzoltók Vitéz Kiss Márton szepetki jegyző, tűzoltó egylet elnöke, és Cséri József gazdálkodó, főparancsnok vezetésével a vasútállomásra vonultak és ott fogadták a vidéki bajtársakat és jeles vendégeket. A csapat utána a tűzoltószertárnál gyülekezett és fél tízre díszmenetben a templomba vonult, hol ünnepi szentmisére került sor. Mise után a vendégek és a tűzoltók a templom elé, a Szentháromság szoborhoz vonultak és ott került sor az ünnepélyes zászlószentelésre. Szabó József plébános megszentelte a zászlót és a község nevében átadta Kiss Márton elnöknek. A Szepetki (Pókaszepetki) Tűzoltó Egylet Tagjai felesküdtek az zászlóra, hogy becsületesen teljesítik minden körülmények között kötelességüket. Ezután került sor a zászlószegek beverésére. A tűzoltók, vendégek és a közönség az iskola udvarára vonult, hol díszközgyűlést tartottak. Itt ismertették a szepetki egylet harmincöt éves működésének történetét, és a tűzvédelem fontosságáról hangzottak el hozzászólások. A gyűlés végén a szepetki és a vendég tűzoltócsapatok díszfelvonulást tartottak az új csapatzászló és a zászlóanya tiszteletére. A meghívott vendégek számára Kiss Mártonné ünnepi ebédet adott. Délután három órás kezdéssel Divald János vendéglőjében a helyi tűzoltó egylet működésének támogatására táncmulatságot rendeztek. A mulatságra a szepetki tűzoltók testületileg vonultak be. A bál zártkörű volt, csak meghívóval lehetett rajta részt venni. Belépődíj tízezer korona volt, mely mai viszonylatban ezer forintnak megfelelő összeg lenne. Az egyenruhában résztvevő tűzoltóknak ötezer korona volt a belépő. A bál jelentős bevételt hozott az egyletnek. Az ünnepség fő szervezője Kiss Márton jegyző volt, ki 1894-ben Kutas községben született. Kaposvárott végezte a jegyzői tanfolyamot. Szombathelyen vizsgázott, és több évi gyakorlat után, 1924-ben került Szepetkre jegyzőnek. Később vezető körjegyzőnek választották meg. 1914-ben a 44. gyalogezredhez, mint tartalékos vonult be, főhadnagyként szerelt le. Katonai érdemei miatt 1927- ben vitézzé avatták. A második világháborúig Szepetk község egyik legaktívabb közéleti embere volt.