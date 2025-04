Nagy sebességgel kanyarodtak, kirepültek az autóból

Helyszíni információink szerint a járműben két férfi utazott, akik Pacsa felől nagy sebességgel kanyarodtak be balra a szentpéterúri bekötőútra. A manőver során áttértek az út jobb oldalára és egy hídfőnek ütköztek. Czendrei Péter, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta, hogy a sofőr és utasa súlyosan sérültek, a helyszínre két mentőhelikopter és két mentőautó is érkezett a tűzoltók mellett. Az egyik sérültet a szombathelyi, a másikat a kaposvári kórházba szállították a mentőhelikopterek. A rendőri helyszínelés jelenleg is zajlik, a szentpéterúri bekötőút teljes szélességben le van zárva.