Mentőhelikopter szállt le a zalai város főterén

Mentőhelikoptert szállt le hétfőn délután Nagykanizsán, az Erzsébet téren – jelezte olvasónk, aki fotót is küldött az esetről. Mint mondta, a mentőszolgálat munkatársai mellett rendőröket is látott a helyszínen, arról azonban nincs információja, hogy mi történhetett. Az eset kapcsán érdeklődtünk a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletén. Gábor László kérdésünkre annyit mondott: rendőri intézkedés nem történt, ezért érdemi tájékoztatóval nem is tud szolgálni. Más forrásból úgy tudjuk, otthonában forrázta le magát egy személy, őt kellett sürgősséggel az ellátására alkalmas kórházba szállítani.

Mentőhelikopter a nagykanizsai Erzsébet téren

Fotó: olvasói fotó