Bűnmegelőzési összefogás a falvak között

A térségi gondolkodás összehangolását és a közös tervezési folyamatot támogatta az a gyakorlatorientált program, amit április 1-jén Bagodon szervezett meg a NBT. A műhelymunkán nyolc Felső-Zala-völgyi település polgármestere, falugondnoka, gyermekvédelmi szakemberek, polgárőrök és rendőrök vettek részt.

Forrás: police.hu

A modellprojekt célja, hogy elősegítse a részt vevő falvak bűnmegelőzési együttműködését a helyi kriminalisztikai problémákra válaszolva.

A tapasztalatok szerint a bűnmegelőzés szó hallatán az önkormányzati vezetők, pedagógusok és a gyermekvédelemben dolgozók is elsősorban a bűnüldözésre asszociálnak. Rejtve marad előttük, mi minden tartozik ehhez a szakterülethez. Pedig a modern bűnmegelőzés kompetenciafejlesztés, sok köze van a sporthoz, a művészetekhez, a játékosításhoz. Arra szeretnék ösztönözni a településeket, hogy alkossák meg saját bűnmegelőzési stratégiájukat, és készítsék el az intézkedési tervüket is. A megvalósításhoz számos helyről szerezhetnek forrást, akár egyedi támogatást is kaphatnak.

A tartalmas szakmai munka során interaktív módon, csoportokban dolgoztak a résztvevők, de lehetőséget kaptak a kötetlen beszélgetésre is.

A nap végére a meghívottak egy-egy koncentrált problémára találtak megoldást, ami a perifériára szorult embereket a közösség aktív tagjává teheti, továbbá olyan segítséget nyújthat számukra, ami tartós változást hozhat az életükbe.