Áthajtott a kutyán a kaposvári buszsofőr, a szemtanúk szerint szándékosan, nagy a felháborodás

Kaposváron, a Nádasdi utca környékén egy helyi járat buszsofőrje áthajtott egy kutyán. A kaposvári Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület azonnal értesült az esetről, amit sokan posztoltak az ott élők közül. Azt írták, a kutya nagy nehezen levonszolta magát az útról, de az utazókban azt a benyomást keltette a sofőr, hogy ha a sérült állatnak nem sikerült volna eltűnnie az úttestről, visszafelé újra áthajtott volna rajta. Az esetet többen is látták azok közül is, akik a buszon utaztak, és azok is, akik a házak előtt tartózkodtak, és a történetet elküldték a Kutyatár munkatársainak.

Ne uszítsunk a buszsofőrök ellen!

Az eset után sokan kommenteltek, egyesek szerint a buszsofőrre kellene terhelni a gyógykezelés költségeit, mások arra figyelmeztettek, hogy ne általánosítsunk, mert a buszvezetők között sok segítőkész is akad. A Kutyatár maga is azt írta, hogy nem szabad uszítani a buszsofőrök ellen, akik közül sokan kértek már tőlünk segítséget bajba került állat esetén. De azt is megjegyezték, hogy valóban portán belül kell tartani a kutyát, viszont ez a városnak azon ominózus utcája, ahol kerítés többnyire nincs, kutya viszont annál több.

A sérült eb műtéten esett át, állapotáról a sonline.hu ír bővebben.