Az is igaz, hogy nem lehet elégszer elmondani, hogy legyünk óvatosak. Tóth László rendőr alezredes, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési alosztályvezetője osztott meg jó néhány tanácsot, hogy ne váljunk a csalók és a zsebtolvajok áldozatává.

Tóth László: vigyázzunk értékeinkre, hogy ne váljunk a zsebtolvajok áldozatává

Fotó: ZH Archívum

Zsebtolvajok: szemük a nagy értékű ékszereken is megakadhat

Több mindenre kell odafigyelni, ha vásárolni megyünk és ez különösen igaz a karácsony előtti időszakra. Pénztárcánkat sohasem a farzsebbe vagy a hátizsák külső zsebébe tegyük, biztonságos helye van annak a kabát belső zsebében, illetve a női táskák belső, cipzáras részében. Mivel a vásárokban is lehet bankkártyával fizetni, nem szükséges készpénzt magunkkal vinni. Ha igen, akkor annyit, amit nagyjából el akarunk költeni. Tervezzük meg az útvonalat, amellyel a felesleges kapkodást elkerülhetjük. Jól kivilágított, nagy forgalmú parkolóban hagyjuk autónkat, ahol jellemzően vannak biztonsági kamerák. Ilyenkor, már az ünnepekre hangolódva, sokan viselik nagy értékű ékszereiket, amelyeken, főleg ha látszanak, a zsebtolvajok szeme is megakad.

Az online csalók naponta 75 milliót csalnak ki

Bár kevesebb a zsebtolvajlás, de a figyelem nem lankadhat. Az óvatosság elkél az online térben is, mert az elkövetett bűncselekmények száma jelentős növekedést mutat. Ünnep ide vagy oda, országosan közel 75 millió forintra rúg naponta az az összeg, amit kicsalnak az emberekből. Az online csalók bankbiztonsági szakemberként hívják fel a gyanútlan áldozatot és kiszedik belőle bankkártyája adatait. A rajta lévő pénzt általában külföldön költik el. Az adathalászmódszereknek se szeri, se száma, amit ugyanezen szándékkal tesznek. Az online vásárlások során úgy védhetjük meg magunkat, hogy megbízható webáruházból rendelünk, amelynek Magyarországon bejegyzett cég a működtetője. A kártyaadatainkat soha ne mentsük el az utaláskor. Fizessünk inkább virtuális bankkártyával, amellyel nem férhetnek hozzá a főszámlánkhoz. Ára van, de legbiztonságosabb az utánvét.

Vigyázat, zsebtolvajok! Egy kis nemtörődömség és máris oda a pénztárcánk

Forrás: onvedelemoktatas.hu

Ne csak a karácsonyfa fényfüzérével keltsük azt az érzetet, hogy otthon vagyunk

Az ünnepeket sokan kihasználják utazásra, rokonlátogatásra, a betörők meg másra. Az üresen maradt ingatlanunkban apró praktikákkal mindig tudjuk azt a látszatot kelteni, mintha otthon lennénk. Kérjünk meg barátot, szomszédot, hogy rendszeresen ürítse ki postaládánkat, vagy családi házunkban tolja ki a szemetest, mozgassa a redőnyöket, parkoljon be kocsijával az udvarra. Az időzített kapcsolóval nemcsak a karácsonyfa égőit, de lámpákat is bekapcsolhatunk este. Az ingatlant mindig egészében nézzük, és ennek alapján erős zárakkal, betörésvédő fóliával, ráccsal, riasztórendszerrel védjük a betörések ellen. Azt sem lehet elégszer elmondani, hogyha elutazunk valahová, ne posztoljunk fotót azonnal, hogy itt és ott milyen jól érezzük magunkat, mert ezzel azt is tudatjuk, hogy nem vagyunk otthon. Értékeinkről vegyünk leltárt, mert baj esetén jól jön, ha fotókon megvannak elektronikai eszközeink, laptopjaink, szerszámaink, kerékpárjaink, gépjárműveink egyedi azonosítói, gyári számai. Ezeket a fotókat mindig a Google fiókban tároljunk, hívta fel a figyelmet Tóth László bűnmegelőzési alosztályvezető, hozzátéve azt, hogy a rendőrség a polgárőrséggel együttműködve fokozottan van jelen a bevásárlóközpontokban, a piacokon és az adventi vásárokban a vármegyében.