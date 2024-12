Gyalogost gázolt szombaton Murakeresztúr közelében egy tehervonat, ezért Gyékényes és Nagykanizsa között órákra leállt a vasúti közlekedés – adta hírül a Mávinform. A helyszínelés miatt a vasúttársaság pótlóbuszt rendelt ki a Gyékényes és Nagykanizsa közötti szakaszra, ám azok Őrtilos és Murakeresztúr állomásokat nem érintették, ugyanakkor Nagykanizsa és Murakeresztúr között a Volánbusz menetrend szerinti járatain elfogadták az érvényes vasúti menetjegyeket, így az utasok a Volánbusz szolgáltatásit is igénybe vehették. A baleset miatt szombat délutántól a Nagykanizsa-Pécs vonalon meghosszabbodott menetidőkkel tudtak csak az utasok közlekedni. A Mávinform tájékoztatója szerint a baleseti helyszínelés 17.30 órára fejeződött be, a menetrend pedig a késő esti órákra állt helyre. A balesetről megkérdeztük a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletét is. Sznopek Veronika őrnagy a vonatgázolás tényét megerősítette, elmondása szerint az elütött férfi a helyszínen életét vesztette.