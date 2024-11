Minderről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság adott ki közleményt, amelyben azt is tudatták, hogy bár a jelzőrendszert ők üzemeltetik, a viharjelzéseket és az időjárási előrejelzéseket azonban az Országos Meteorológiai Szolgálat Siófoki Viharjelző Obszervatóriuma adja ki.

A tájékoztató szerint a katasztrófavédelem idén is fokozottan felügyelte a rendszer üzemeltetését, az a teljes viharjelzési időszakban biztonságosan működött. Az elmúlt években végrehajtott fejlesztéseknek, így a bővített állomásoknak és a LED-technológiás berendezéseknek köszönhetően láthatóbbá váltak a jelzések. A balatoni viharjelzés a tó három medencéjében egymástól függetlenül működött, mindhárom rendszer az adott terület időjárási körülményeihez igazodva jelzett.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a helyszíni viharjelző rendszerek mellett már évek óta üzemelteti az ingyenesen elérhető TAVIHAR nevű mobil alkalmazást is, amely révén akár távolabbról is jól követhető az ország legnagyobb tavain érvényes aktuális viharjelzés. A Balatont és Velencei-tavat érintő időjárási információk folyamatosan frissülve szabadon hozzáférhetők az Országos Meteorológiai Szolgálat, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, illetve a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület honlapján is.