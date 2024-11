A verekedés körülményeiről Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője, dr. Németh Eszter tájékoztatta lapunkat. Elmondta: egy 29 éves rédicsi férfi július 9-én este vendégségbe érkezett testvérének rédicsi házába, ahol testvérével, valamint annak feleségével hajnalig beszélgettek, italoztak a ház teraszán.

Verekedés: nagy erővel arcon ütötte a nőt

– A leittasodott vádlott és sógornője összevesztek, amitől a vádlott ingerült lett, még az asztalt is felborította, ezért a vádlott testvére távozásra szólította fel – folytatta. – A vádlott azonban trágár kifejezéssel illette sógornőjét, és nagy erővel arcon is ütötte a nőt, majd az ütéstől földre esett nőt meg akarta rúgni, ezért testvére – a felesége védelmére kelve – pofon ütötte a vádlottat, aki ezután rátámadt testvérére is, ököllel többször megütötte. A sértett férfi védekezni próbált. Az így kialakult dulakodás közben pedig mindketten a földre estek, ahol a vádlott testvérére térdelve többször is megütötte ököllel a fejét. A nő rendőrt hívott, majd egy kést vett magához azért, hogy sógorát ezzel megijessze. A vádlott felfigyelt a késre, így testvérének sikerült a fogásából kiszabadulnia, majd feleségével együtt kilökdösték a vádlottat az udvarukból. A vádlott testvére az ütések következtében súlyos sérüléseket – többek között arccsonttörést - szenvedett.

Súlyos testi sértés

A nőt is bántalmazó férfivel szemben a Lenti Járási Ügyészség súlyos testi sértés bűntette miatt emelt vádat, melyben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta.