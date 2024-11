Grazi börtönben ül az osztrák Brigitta M., akit állatkínzás miatt kerestek Magyarországon a hatóságok, a Stájerországi Állami Rendőrkapitányság péntek este megerősítette a krone.at-nek. A hírt korábban a kemma.hu a Szurkolók az Állatokért Gerecse és környéke Alapítvány hivatalos Facebook-oldalára hivatkozva osztotta meg. Amint arról mi is több cikkben beszámoltunk, a nő Vas ás Győr-Moson-Sopron vármegyében horrorisztikus körülmények között tenyésztett állatokat. Elpusztult ebeket, lovakat, kecskéket és tyúkokat is találtak nála, az állatok egy része már lebomlott, másik részüket elégette a nő. Sőt: lovakat darabolt fel, azt dobta be a kutyáknak, az evett, amelyik erősebb volt... A megmentett kutyák közül közel ötven Zalába került.

Csontok és állati tetemek a vasi horrortelep udvarán...

Fotó: Balázs Eszter

A vaol.hu azt írja: az ausztriai közszolgálati média tájékoztatása szerint a nő Ausztriában árult kiskutyákat. Úgy tudják, Valla (Wallern) településen történt meg az átadás. Az ORF-nek Karoline Schlögl stájer állatvédelmi ombudsman azt nyilatkozta:

az állatkereskedelem a harmadik legjövedelmezőbb üzletág az ember- és drogkereskedelem után.

Az osztrák nő kölyökkutyákkal kereskedett

Forrás: Facebook/Szurkolók az Állatokért Alapítvány

Új fejlemény, hogy grazi börtönben ül az osztrák Brigitta M. Ezt megelőzően arról szóltak a hírek, hogy a nőt a héten kihallgatták, de nem vették őrizetbe. Ennek oka minden bizonnyal az lehetett, hogy a hatóságok először azt vizsgálták, végrehajtható-e ellene kiadott európai elfogatóparancs. A gyanúsított orvosi kezelésben is részesül – erősítette meg Christian Kroschl, az ügyész szóvivője. Az egész EU-ra kiterjedő elfogatóparancsot már lefordították magyarról, de nem valószínű, hogy megtörténik a kiadatás. Az ausztriai hatóságok általában nem adják ki az osztrákokat, hanem belföldi eljárást indítanak ellenük. Ezt is kezdeményezték – tette hozzá Christian Kroschl.

