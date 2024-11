Az ügy lényege: A vád szerint az I. rendű vádlott 2019 áprilisát megelőzően elhatározta, hogy magánszemélyek nevében nyújt be jóvátételi kérelmeket a Német Szövetségi Köztársaság Pénzügyminisztériumához. Ezek összege a második világháborúban nemzetiszocialista üldöztetésnek kitett, nem zsidó származású személyek esetében 2.556 euró volt. Ennek érdekében megszerezte szomszédja édesanyjának személyi igazolvány-másolatát és 2019. április 5-én nyújtott be kérelmet a Német Szövetségi Köztársaság Pénzügyminisztériumához, amelyet az idős asszonnyal ismeretlen körülmények között, őt megtévesztve alá is íratott. Postacímként az I. rendű vádlott saját lakóhelyét adta meg, a jóvátétel kiutalását pedig kiskorú gyermekének bankszámlájára kérte.

A nyomtatványokat a nő mással töltette ki annak érdekében, hogy azokon az ő kézírása ne szerepeljen. A kiutalás további feltétele egy közjegyző által kiállított és hitelesített életbenléti igazolás volt, amelyen az I. rendű vádlott hamis közjegyzői pecsétet és aláírást szerepeltetett. A kérelemnek a Német Szövetségi Köztársaság Pénzügyminisztériuma helyt adott, s kiutalta a 2.556 eurót, azaz 842.569 forintot.

Az I. rendű vádlott 2019 májusában ismét ezzel a módszerrel akart pénzhez jutni. Ekkor vonta be II. rendű társát is, aki lemásolta édesanyja személyigazolványát és átadta az I. rendű vádlottnak azért, hogy az ő adatainak felhasználásával adja be a kérelmet. A német hatóság ebben az esetben is kiutalta a 2.556 eurót, azaz 847.449 forintot. Az I. rendű vádlott cselekménye okán összesen 1.690.018 forint vagyoni hátrány érte a Német Szövetségi Köztársaság Pénzügyminisztériumát. A Zalaegerszegi Törvényszék szerdai elsőfokú előkészítő ülésén a vádlottak kihallgatása zajlott.