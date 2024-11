A vádirat szerint az elkövető 2023 szeptemberében, a délelőtti órákban veszekedett a feleségével, aki a vitát követően el akart hajtani otthonról. A vádlott próbálta leereszteni a sértett autójának bal hátsó kerekét, de ez nem járt eredménnyel. Miután az asszony elment, a vádlott maga is autóba ült és követni kezdte a házastárását, majd az egyik Balaton-parti faluba érve megelőzte a sértettet, és többször is vészfékezésre kényszerítette a nőt. Az asszony később megállt a gépkocsijával és a járműben várakozott. A férfi hamarosan a helyszínre ért, és próbálta kiszállásra kényszeríteni a feleségét, ennek érdekében egy, a közeli vasúti töltésről felvett kővel is megindult a kocsija felé, de miután látta, hogy a történteknek több szemtanúja is van, felhagyott a további erőszakkal.

Az ügyészség a vádiratában tárgyalás mellőzésével büntetővégzés meghozatalát, s abban felfüggesztett börtönbüntetés, járművezetéstől eltiltás, valamint pénzbüntetés kiszabását indítványozta az elkövetővel szemben.

