Az akció országos összefogással valósul meg. A helyszínen tartózkodik több állatvédő szervezet, köztük zalaiak is, valamint a Vas Vármegyei Kormányhivatal munkatársai is, írja a vaol.hu.

Csontok és állati tetemek az udvaron...

Fotó: Balázs Eszter

Balázs Eszter, a zalaszentgróti Szimat Állatvédő Egyesület elnöke is részt vesz a mentésben. Mint mondta, az osztrák nő, akit egyébként korábban Ausztriában már eltiltottak az állattartástól, három ingatlanban több mint száz kutyát halmozott fel, a zalakoppányinál sokkal borzalmasabb körülmények között. Elmondta: nemcsak Csöngén indult akció, hanem Kőszegpatyon is, ott is rajtaütöttek, folyamatban van a menekítés. Az összefogás a zalakoppányihoz hasonlóan országos, "minden civil itt van, aki számít", fogalmazott az állatvédő.