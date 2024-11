A baleset Lendvától mintegy húsz, Dobronaktól alig tíz kilométerre, a Beltincihez tartozó Gancani település sportpályája mellett történt – jelentette a muraszombati rendőrség. A balesetet szenvedett Cessna típusú repülőgép Mariborban szállt fel, s Lendvára tartott. A légi járműben hárman utaztak, egy 30 és egy 33 éves muravidéki férfi, valamint egy 24 esztendős nő. A repülőgép-szerencsétlenség következtében mindhárman azonnal elhunytak.

A repülőgép-szerencsétlenség helyszíne.

Fotó: Joze Glazar/Sobotainfo

Egyik utas nem szállt fel

Szlovéniai hírforrásunk szerint a kisgéppel eredetileg négyen indultak volna útnak, ám egyikük az utolsó pillanatban lemondta a születésnapi ajándéknak szánt sétarepülést. A kisgép napos, tiszta időjárási körülmények között szállt fel Mariborban, ám a baleset idején a Muravidék légterét sűrű köd borította, ami elvileg okozhatta a balesetet. A vizsgálatok hétfőn még tartottak, ezért a rendőrség egyelőre úgy fogalmazott, jelenleg még nem tudni, hogy emberi tényező, műszaki hiba, vagy a rossz látási körülmények vezettek a tragédiához.

Sűrű köd

Az biztos, hogy a Cessna a maribori repülési központ gépparkjához tartozott, s onnan is indult útnak Lendva felé. A maribori központ munkatársai a felszállás után mintegy 35-40 perccel érzékelték, hogy a gép jele eltűnt a radarról, majd Beltinciből érkezett a hír, miszerint szemtanúk láttak földbe csapódni egy kisrepülőgépet. A 11 óra 48 perckor bekövetkezett baleset pillanatában nem lehetett tudni, hogy az milyen súlyos következményekkel járt, s először azt sem tudta a rendőrség megmondani, hogy hányan utaztak a gépen. A Sobotainfo elnevezésű szlovén internetes portál először két fiatal párról számolt be, majd korrigálták értesüléseiket. Ugyancsak ők írták először, hogy a jármű utasai valamennyien elhunytak a baleset következtében. A lap tudósítása szerint a földbe csapódott kisgép roncsai egy mezőn szóródtak szét.

Egy zenész a repülőgép-szerencsétlenség egyik áldozata

A szakértők szerint a Cessna 172 Skyhawk az egyik legbiztonságosabb kisrepülőgép. A balesetet szenvedett jármű a maribori repülési központ munkatársai szerint jó műszaki állapotban volt. Közben az is kiderült, hogy az egyik utas egy Ljutomer környéki zenész, Alen Pivar volt, akinek halálhírét hétfőn több szlovéniai sajtóorgánum is megerősítette. Később a női áldozat kilétére is fény derült, ő Alen Pivar barátnője, Antonija Kosi volt.