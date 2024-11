A vádlott 2023-ig töltötte be az egyik zalai kórházban az osztályvezető főorvosi pozíciót. A férfi nemcsak a fekvőbeteg osztály, de az ahhoz csatolt járóbeteg-ellátás egyszemélyi felelős vezetője is volt. A vádlott ellenőrizte többek között az orvosi dokumentáció szakszerűségét, a házirend, a kialakult szakmai szokások és az etikai normák betartását. Ezen felül felelős volt azért, hogy az állampolgárokat ellenszolgáltatás nélkül, a lehető legkorszerűbb módon lássák el, továbbá az ő hatáskörébe tartozott az ellenőrzések során észlelt rendellenességek esetén a szükséges intézkedések meghozatala is.

Osztályvezető főorvos magánpraxissal

Osztályvezetői állása mellett magánegészségügyi szolgáltatást is nyújtott saját rendelőjében Nagykanizsán. A vádirat szerint 2021 júniusa és 2022 augusztusa között a férfi három esetben a magánrendelőjében történt vizsgálatok során az aktuális díjon felül olyan összegeket (összesen 160.000 forint) is elfogadott, amelyekkel a páciensek a korábban – a kórházi munkahelyén – lefolytatott műtéti beavatkozásokat honorálták. Az első tárgyalási napon tanúkihallgatás zajlott.