Két gépkocsi ütközött össze a 89-es főút 8-as kilométerszelvényénél, Torony térségében. Az egyik járműbe beszorult két utas, akiket a szombathelyi hivatásos tűzoltók mentettek ki, emellett a kocsikat is áramtalanították. A balesethez a toronyi önkéntes tűzoltók és a társhatóságok is kiérkeztek, valamint a közútkezelő szakembereit is a helyszínre kérték. A hatóságok teljes útlezárás mellett dolgoznak – közölte a katasztrófavédelem.