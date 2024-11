Mint arról annak idején beszámoltunk, szombaton este két személygépkocsi ütközött össze frontálisan a Keszthely és Zalaszántó közötti, 7327. jelű alsóbbrendű úton. A balesetnek halálos áldozata is volt, egy német rendszámú Volkswagen Touran típusú személyautót vezető 46 éves férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

A baleset kapcsán csütörtökön olyan olvasói jelzést kaptunk, miszerint az elhunyt sofőr nem használta a biztonsági övét, s jogosítvánnyal sem rendelkezett. Mindezt kérdésünkre Sznopek Veronika őrnagy, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője is megerősítette. Telefonos tájékoztatója során elmondta: az elhunyt sofőr valóban nem rendelkezett vezetői engedéllyel, s a biztonsági övét sem használta. Ez utóbbi kapcsán azt is hozzátette még, a halálának oka egyelőre nem jelenthető ki egyértelműen, azt a jelenleg is folyamatban lévő szakértői vizsgálat fogja megállapítani.

Sznopek Veronika ugyanakkor azt is hozzátette: a rendőrség minden lehetséges fórumon igyekszik felhívni a járművezetők és utasaik figyelmét a biztonsági öv használatának fontosságára, hiszen az életmentő eszköz is lehet egy baleset során.