A vaol.hu cikke szerint a sofőr ezután nehezen tudta visszakormányozni a padkáról a járművet, így elvesztette uralmát felette. Ekkor érkezett szemből egy fehér Opel, amellyel összeütközött. Az fehér autó mögött egy Renault kisbusz is érkezett, a kék Opel ezzel is ütközött, valamint a kisbusz a fehér Opelnek is nekiment. Végül egy szintén Opel kisbusz érkezett Kőszeg irányából, ez a jármű már nem tudott megállni az ütköző járművek mögött, a sofőr elrántotta a kormányt és végül a bal oldalon az árokba hajtott.

Négyes karambol Gyöngyösfalu előtt Fotó: vaol.hu

A kék Opel vezetője megsérült, a felborult fehér Opel sofőrjét pedig kórházba szállították. A mentés és a rendőrségi helyszínelés idejére a 87-es út érintett szakaszát teljesen le kellett zárni, a forgalmat Gencsapáti belterülete felé terelték.