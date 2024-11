Kisbusszal tartott Bulgáriából Spanyolországba a család, akiket az M7-es sztrádáról tereltek a Sormás pihenőhelyre a rendőrök ellenőrzésre. Az autóban három felnőtt és két aprócska gyermek is utazott – az igazoltatáskor kiderült, hogy a társaság egy családot alkot (férj, feleség, testvér és gyermekek) - tájékoztatott a NAV.

Fotó: NAV

A rendőrök átvizsgálták az autót, első körben egy szolgálati kutyát is bevetettek, aki többször is jelzett. A gyerekek alatt lévő párna és paplan, valamint egy télikabát és a kárpitok is cigarettával voltak kitömve. Összesen 930 doboz adózatlan dohánytermék került elő. A családfő bevallotta, hogy el akarták adni a zsákmányt, hogy kiegészítsék a családi kasszát.

Fotó: NAV

A pénzügyőrök a három elkövetővel szemben jövedéki törvénysértés miatt indítottak eljárást, a családtagok akár milliós bírságra is számíthatnak.