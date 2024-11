November 10-én délután Bakon, a benzinkút parkolójában támadt rá egy bérbaltavári férfi arra a személyre, akivel másfél héttel korábban egy közlekedési szituáció miatt konfliktusba keveredett - írja a police.hu.

A férfi késsel a kezében rohant 53 éves haragosa felé, a dulakodás közben meg is sebezte. A sértett egy vascsővel vágott vissza, amivel meg is ütötte a támadót. Ezután egy kardnak látszódó tárgy is előkerült a támadó 35 éves férfi csomagtartójából, amivel többször lesújtott a sértettre, aztán elhagyta a helyszínt.

A sértett nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett a bántalmazás következtében. A rendőrök a helyszínen megtalálták az eltört kés pengéjét, a kardhüvelyt és a vascsövet is, azonban a támadó a kardot egy patakba dobta. A Zalaegerszegi Rendőrkapitányság nyomozói súlyos testi sértés bűntett elkövetése miatt hallgatták ki a bérbaltavári férfit, majd őrizetbe vették.