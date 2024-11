A police.hu tájékoztatása szerint az egyik ittas sofőr Vasvár belterületén közlekedett, a párás szélvédőn keresztül pedig nem vette észre a gyalogátkelőhelyen áthaladó gyalogost, akit elütött, és megsérült. Ügyében büntetőeljárás indult.

Nem volt józan az a 24 éves fiatal férfi sem, aki pénteken hajnalban Szombathelyen járművével a jobb oldali vízelvezető árokba hajtott és megsérült. Ellátását követően a rendőrök mintavételre előállították, majd szabálysértési eljárást indítottak ellene.

Az egyenruhások Oszkó és Bérbaltavár közötti útszakaszon intézkedtek egy sofőrrel szemben, akiknél szintén pozitív értéket mutatott az alkoholszonda. A férfi Csehi felől közlekedett Oszkó irányába, ahol egy jobbra ívelő kanyarban érintőlegesen ütközött egy vele szemben közlekedő gépkocsival. A balesetben az ittas sofőr megsérült, vele szemben büntetőeljárást kezdeményeztek.

A rendőrség felhívja a figyelmet: Magyarországon továbbra is a zéró tolerancia van érvényben az ittas vezetőkkel szemben, ezért a vezetés megkezdése előtt a legcsekélyebb alkoholfogyasztás sem megengedett. Sokan nem gondolnak bele, hogy az előző este fogyasztott alkohol – mennyiségétől függően – is okozhat másnap bajt. Aki ittasan vezet, nemcsak önmagát veszélyezteti, hanem esetlegesen az utasait, valamint a közlekedés más résztvevőit is.