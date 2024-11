A hozzátartozók vallomása szerint az áldozatnál eltűnésekor többezer forint készpénz volt – ezt a pénzt azonban nem találták meg Varga ruháiban. Ezért megindult a nyomozás annak kiderítésére, hogy vajon rablótámadás áldozata lett Varga József, vagy csak egy baleset történt. A kanizsai törvényszék vizsgáló bírája elrendelte a boncolást, amely megállapította, hogy az áldozat minden valószínűség szerint megfojtva került a kútba.

Ma is borzongatók a múlt rendkívüli hírei.

Fotó: Kiss Ferenc

Varga József nagyrécsei lakos április 19-én éjjel tűnt el. Néhány hír szerint nyolc nap múlva látták őt az erdőn, az akácosban. De a hírnek nem volt gazdája, csak terjesztője. A holttestet április 30-án találták meg a kútban, azóta Nagyrécse és környéke lakói izgatottan találgatják, hogy vajon ki ölhette meg Varga Józsefet, a nagy és erős férfit.

Városi legendákat hallgatunk hüledezve, megnézzük a legújabb horror filmet, a hírekben rögtön rákattintunk egy brutális bűnügyre, vagy egy tragikus balesetre… Hogy miért szeretünk borzongani? Talán, hogy érezzük, milyen jó, hogy mi biztonságban vagyunk, hogy velünk ilyen nem történhet… Ne is történjen! Borzongjunk most közösen régi bűnügyeket olvasva.

A megyei napilap újságírója riportot készített Nagyrécsén, a település lakóit kérdezte az üggyel kapcsolatban. Tóth István így nyilatkozott: „- Már hosszú ideje beszélik mindenütt a faluban, hogy meggyilkolták ám a Varga Józsit. Sokan még azt is mondták: látták a holttestét. De hát ez persze, csak kitalálás lehetett… - Ki mondta, hogy látta? – Hát a fületlen Jancsi, meg a sógorja is. A fületlen Jancsi Németh János, mivelhogy az egyik füliből hiányzik egy darab. De a holttestet sem ő, sem a sógora nem látták. Csak hallották ők is, azt mondják.”

Az 1948. május 6-án megjelent riporttal folytatjuk a történetet.