A tűzoltók kiszabadították és átadták a mentőknek azt a két embert, aki beszorult egy személyautóba, miután az az árokba, a tetejére borult a 7317-es út Tapolca és Zalahaláp közötti szakaszán. A badacsonytomaji hivatásos, a tapolcai önkormányzati, valamint a zalahalápi és sáskai önkéntes egységek feszítővágót is használtak a beavatkozás során. A rajok áramtalanították a gépkocsit. Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére, ahol rendőri irányítás mellett, félpályán haladt a forgalom - számolt be a Katasztrófavédelem.